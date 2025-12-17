Edit Profile
    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান এবং নক্ষত্রের চলন অনুযায়ী সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়।

    Published on: Dec 17, 2025 8:30 PM IST
    By Suman Roy
    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান এবং নক্ষত্রের চলন অনুযায়ী সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। কারোর জন্য দিনটি সাফল্যের দ্বার খুলে দেবে, আবার কাউকে থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক।

    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? রইল রাশিফল
    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? রইল রাশিফল

    আগামিকাল আপনার গ্রহ-নক্ষত্র কী সংকেত দিচ্ছে, জেনে নিন।

    ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫: সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির রাশিফল

    ১. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল দিনটি আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সন্তানদের দিক থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন।

    • আর্থিক অবস্থা: ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা প্রবল। পুরনো কোনো ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
    • সম্পর্ক: প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক থাকবে।
    • শুভ সংখ্যা: ১, শুভ রং: সোনালি বা কমলা।

    ২. কন্যা রাশি (Virgo)

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের। আপনার নিখুঁত কাজের প্রশংসা হবে সর্বত্র। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ক্লান্তি আসতে পারে।

    • পেশা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ। নতুন কোনো ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে তা শুরু করতে পারেন।
    • স্বাস্থ্য: চোখের সমস্যা বা মাথাব্যথা হতে পারে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিন।
    • শুভ সংখ্যা: ৫, শুভ রং: গাঢ় সবুজ।

    ৩. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। সামাজিক কাজে আপনার অংশগ্রহণ বাড়বে। প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সংযত থাকুন।

    • আর্থিক অবস্থা: আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। তবে বড় কোনো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।
    • সম্পর্ক: জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস বজায় রাখুন।
    • শুভ সংখ্যা: ৭, শুভ রং: হালকা নীল বা গোলাপি।

    ৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য দিনটি বেশ নাটকীয় হতে পারে। কোনো গোপন শত্রু আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সাবধান। তবে আপনার সাহসিকতা আপনাকে জয়ী করবে।

    • কর্মক্ষেত্র: কর্মস্থলে পদোন্নতির আলোচনা এগোতে পারে। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন।
    • আর্থিক অবস্থা: পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা প্রয়োজন।
    • শুভ সংখ্যা: ৮, শুভ রং: মেরুন বা উজ্জ্বল লাল।

    জ্যোতিষীয় বিশেষ টিপস

    আগামিকাল চন্দ্রের অবস্থান অনুযায়ী মানসিক অস্থিরতা এড়াতে ধ্যান বা যোগব্যায়াম করা অত্যন্ত উপকারী হবে। বিশেষ করে কন্যা ও তুলা রাশির জাতকরা তামা বা রূপার কোনো জিনিস কাছে রাখলে ইতিবাচক শক্তি পাবেন।

    News/Astrology/আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

