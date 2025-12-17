আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান এবং নক্ষত্রের গোচর অনুযায়ী ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।
আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান এবং নক্ষত্রের গোচর অনুযায়ী ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। বছরের শেষ লগ্নে এসে গ্রহের এই বিশেষ বিন্যাস কারো জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেবে, আবার কাউকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতে পারে।
আগামিকাল আপনার গ্রহ-নক্ষত্র কী সংকেত দিচ্ছে, জেনে নিন।
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫: ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির রাশিফল
১. ধনু রাশি (Sagittarius)
ধনু রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল অত্যন্ত শুভ। বৃহস্পতির প্রভাবে আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো আইনি বা জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।
- কর্মক্ষেত্র: নতুন কোনো প্রকল্প বা দায়িত্ব পেতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বা দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
- আর্থিক অবস্থা: আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। পুরনো ঋণ শোধ করার সুযোগ আসতে পারে।
- শুভ সংখ্যা: ৩, শুভ রং: হলুদ।
২. মকর রাশি (Capricorn)
মকর রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল পরিশ্রমের দিন। শনিদেবের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে আপনার শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা আপনাকে সফল করবে।
- পেশা: পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির আলোচনা এগোতে পারে। তবে সহকর্মীদের সাথে তর্কে জড়াবেন না।
- স্বাস্থ্য: জয়েন্টের ব্যথা বা হাড়ের সমস্যা ভোগাতে পারে। ভারী ওজন তোলা থেকে বিরত থাকুন।
- শুভ সংখ্যা: ৮, শুভ রং: গাঢ় নীল বা কালো।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের দিন। রাহু ও শনির প্রভাবে আপনি নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারেন যা ভবিষ্যতে লাভজনক হবে।
- আর্থিক অবস্থা: শেয়ার বাজার বা লটারিতে ছোটখাটো লাভের যোগ আছে, তবে ঝুঁকি নেওয়া থেকে সতর্ক থাকুন।
- সম্পর্ক: বন্ধুদের সাথে সময় কাটবে। জীবনসঙ্গীর সাথে কোনো বিষয়ে গভীর আলোচনা হতে পারে।
- শুভ সংখ্যা: ৪, শুভ রং: আসমানি নীল।
৪. মীন রাশি (Pisces)
মীন রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক শান্তির দিন। কোনো ধর্মীয় কাজে যুক্ত হতে পারেন। অন্যের উপকারে নিজের সময় ব্যয় করবেন, যা আপনাকে মানসিক তৃপ্তি দেবে।
- কর্মক্ষেত্র: চাকরিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। যারা শিক্ষকতা বা গবেষণার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য দারুণ দিন।
- স্বাস্থ্য: সর্দি-কাশির সমস্যা হতে পারে। পর্যাপ্ত জল পান করুন এবং বিশ্রামে থাকুন।
- শুভ সংখ্যা: ১, শুভ রং: হালকা লাল বা সোনালি।
জ্যোতিষীয় বিশেষ পরামর্শ
আগামিকাল ধনু ও মীন রাশির জাতকদের জন্য হলুদ রঙের পোশাক পরা শুভ। অন্যদিকে, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতকরা অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চললে নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। দিনের শুরুতে ইষ্টদেবতার স্মরণ করলে প্রতিটি কাজ বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হবে।