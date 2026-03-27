মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৭ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৭ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির শুক্রবারের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব ভালো যাবে। ভাগ্য সহায় থাকলে আপনার কাজ সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সমাজে আপনার সুনামও বাড়বে। আপনার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়তে পারে, কারণ আপনার মিষ্টি স্বভাব মানুষের মন জয় করে নেবে। শুধু খেয়াল রাখবেন যেন কারো সাথে কঠোর কথা না বলেন। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখবেন, কারণ ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য ব্যস্ত হতে পারে। কাজের বিপুল চাপ আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেবে। পেট সংক্রান্ত কোনো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না এবং আপনার খরচ প্রয়োজনের মধ্যে রাখুন। একসাথে একাধিক কাজ করলে আপনার মানসিক চাপ বাড়তে পারে। আপনার প্রতিবেশী এবং আশেপাশের মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, কারণ প্রয়োজনে তারাই আপনাকে প্রথমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। যারা প্রেমে আছেন, তারা তাদের সঙ্গীকে নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন। আপনি আপনার মায়ের জন্য একটি মিষ্টি সারপ্রাইজ উপহারও নিয়ে আসতে পারেন।
মিথুন
আজ আপনাকে পরিকল্পনা করে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। অতীতের কোনো ভুল আপনাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিতে পারে। কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত থাকবেন না, কারণ এটি আপনাকে কেবল সামনের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে আপনার বাজেটের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন।
কর্কট
আজ আপনাকে আপনার খরচ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে। একটি ছোটখাটো পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সম্পত্তি বা জমি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ নেওয়া শ্রেয়। কোনো আত্মীয় বেড়াতে আসতে পারেন। ছোট বাচ্চাদের সাথে কিছু সময় কাটালে আপনার মনও হালকা হবে এবং মানসিক চাপ কমবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More