    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    আগামিকাল কেমন কাটবে! রইল ৩ এপ্রিল ২০২৬র মেষ থেকে মীনের রাশিফল

    আগামিকাল ৩ এপ্রিল ২০২৬ কেমন কাটবে আপনার। তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Apr 02, 2026 5:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৩ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে রইল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফলের আভাস।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ রাশির জাতকদের জন্য সময় একটু মিশ্র হবে। এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে মনও কিছু বিষয়ে কিছুটা বিরক্ত হতে পারে। পড়াশোনা বা কোর্সে নিয়োজিত ব্যক্তিদের একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। চাকরির জন্য পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি চাকরিও বদলি হতে পারে। ধৈর্য ধরুন। ধীরে ধীরে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে আসছে বলে মনে হবে।

    বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, ৩ এপ্রিল অফিসে কোনও বড় নতুন প্রকল্প নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ও একটি নতুন ধারণা চালু করার জন্য আরও কিছুটা অপেক্ষা করা ভাল হবে। মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে, তবে আপনার কথা বলার শৈলী ভাল হবে যাতে লোকেরা আপনাকে সম্মান করবে। চাকরি পরিবর্তন বা বদলির সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধিমানের সাথে নিন।

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা খুশি থাকবেন এবং আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তবে আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, সময় আপনার পক্ষে থাকবে। চাকরি পরিবর্তন বা পদোন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। সকালের সময়টি আপনার জন্য বিশেষভাবে ভাল হবে। এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনাকে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে তা সাবধানতার সাথে নিন। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কর্কট রাশির জাতকদের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে, যা মনকে খুশি রাখবে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে উপকারী হবে। আপনি যদি কোনও ক্লায়েন্ট বা নতুন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন তবে আপনার বক্তব্যটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে রাখুন। বিবাহিত জীবনে সুখ বাড়বে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। কোনও বন্ধুর সহায়তায়, আপনি ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বিদেশে যাওয়ার সুযোগও পেতে পারেন।

    সিংহ রাশির জাতক জতিকারা কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হবে। কিছুটা হতাশা বা অসন্তুষ্টির অনুভূতি থাকতে পারে, তবে জিনিসগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ধৈর্য ধরুন এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। ধীরে ধীরে, পরিস্থিতি আপনার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন।

    কন্যা রাশির আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে, তবে কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখা জরুরি। আপনি ব্যবসায় ভাল করবেন, যদিও তাড়াহুড়ো কিছুটা বেশি হতে পারে। বন্ধু বা পরিচিতের সহায়তায় নতুন সুযোগ পাওয়া যায়। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই লাভের সুযোগ থাকতে পারে। আপনি কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পাবেন।

    তুলা রাশির জাতীয়রা চাকরিতে কর্মকর্তাদের সমর্থন পেতে পারেন, যার কারণে পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিনিয়রদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন এবং অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। আয় বাড়তে পারে, যা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করবে। আপনি পড়াশোনা বা নতুন জিনিস শিখতে আগ্রহী হবেন। সময় আপনার জন্য একটি ভাল লক্ষণ দিচ্ছে।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের মনে উত্থান-পতন থাকতে পারে এবং কখনও কখনও নেতিবাচক চিন্তাও আসতে পারে। তবে আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম হতে পারে, তাই নিজেকে অনুপ্রাণিত রাখুন। ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে, যা মানসিক শান্তি দেবে। ব্যবসার জন্য আপনাকে কোনও বন্ধুর সাথে ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা ধনু রাশিচক্রের লোকেরা 3 এপ্রিল কিছুটা ব্যস্ত থাকতে পারেন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন যা মনকে খুশি করবে। প্রেমের জীবনে একটু ধৈর্য ধরুন এবং ছোট জিনিসগুলিকে বড় করবেন না। ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ডায়েট ঠিকঠাক করুন।

    মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ব্যবসায় নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার আয়ও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনও বন্ধু বা পরিচিতের সহায়তায় কাজটি সহজ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং খুব বেশি চাপ নেবেন না। আপনার জন্য কিছু ভাল খবর আসার লক্ষণ রয়েছে যা মনকে খুশি করতে পারে। বাইরের খাবার খাবেন না।

    কুম্ভ রাশির মানুষদের শান্ত থাকা দরকার। অহেতুক ক্ষোভ ও বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। বিনিয়োগের আগে, আপনার বাজেট ভালভাবে পরিকল্পনা করুন এবং সমস্ত বিকল্পগুলি বোঝার পরে সিদ্ধান্ত নিন। আপনার পিতা-মাতার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসায় বৃদ্ধি এবং লাভের জন্য ভাল সুযোগ থাকতে পারে।

    মীনের জাতক জতিকরা তাদের পেশাদার জীবনে কিছু উত্থান-পতন দেখতে পারেন। পরিবারে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, তাই শান্ত থাকুন এবং বুদ্ধিমানের সাথে কথা বলুন। অফিসে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে এবং ধীরে ধীরে কাজ শেষ হবে। নিজের জন্যও কিছুটা সময় নিন এবং আপনার ডায়েটের যত্ন নিন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কাজও ভালো হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

