ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার, ৩ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। আপনি কাজে নতুন উদ্যম অনুভব করবেন, যা আপনার ব্যবসা ও চাকরির কাজগুলোকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে। আপনাকে আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অতীতের কোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকুন। একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে এবং পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন জানাবে।
মকর
আয়ের দিক থেকে আজ আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনার অন্য কোনো উৎস থেকে আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার খরচও সেই পরিমাণে বাড়বে। পরিবারে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবে। আপনার বলা কোনো কথায় যদি আপনার সঙ্গী মন খারাপ করে থাকেন, তবে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া উচিত নয়।
কুম্ভ
আজ সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য একটি ভালো দিন হবে, কিন্তু আপনি প্রতারণার শিকার হতে পারেন, তাই নিজের উপর কড়া নজর রাখুন। যদি আপনার পারিবারিক সম্পর্কে কোনো তিক্ততা থেকে থাকে, তবে আপনি তা সমাধান করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনি একটি ভালো খাবার উপভোগ করবেন এবং পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে দেখা করতে যেতে পারেন। অন্যদের সাথে কথা বলার আগে আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তারা এতে অপমানিত বোধ করতে পারে।
মীন
আজ আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনি একের পর এক সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা পুরনো ক্ষোভের অবসান ঘটাবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে বাধা নিয়ে বন্ধুর সাথে আলোচনা করতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন এবং এমনকি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বেও প্রবেশ করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More