    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Mar 06, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    মেষ

    আজ এমন একটি দিন যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয় না। কোনও পুরানো বন্ধু, যার সাথে আপনি দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ করেননি, হঠাৎ আপনার জীবনে সাফল্য আনতে পারে। কাজ গতি পাবে এবং স্থগিত প্রচেষ্টা ফল দিতে শুরু করবে। তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেগগতভাবে নয়, বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করতে ভুলবেন না। ব্যবসায় একটি নতুন দিকনির্দেশনা আসবে এবং আপনি যদি অংশীদারিত্বে কাজ করেন, তবে এই সময়টি উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি একজন বন্ধুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন, যা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। যদি আপনি কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলে থাকেন তবে তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের শেষে কোনও ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগদান আপনার মনে গভীর শান্তি বয়ে আনবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে, তবে আপনার সতর্ক থাকা দরকার। আপনার চারপাশের কিছু মানুষ হয়তো বাইরে থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা রয়েছে। অতএব, প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। লাভের ছোট সুযোগগুলিও বড় সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে; আপনার কেবল সেগুলি চিনতে হবে। আপনার কোনও পুরানো সিদ্ধান্তের জন্য সামান্য দুঃখ বোধ হতে পারে, তবে এই অভিজ্ঞতা আপনাকে আরও পরিণত করে তুলবে। আপনার যদি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, তবে এটিকে উপেক্ষা করবেন না। ধৈর্য এবং সংযম আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি প্রমাণিত হবে।

    মিথুন

    আজ, সম্পর্কের মধুরতা আপনার জীবনে ছড়িয়ে পড়বে। আজ আপনার দাম্পত্য জীবনে যেকোনো দূরত্ব বা তিক্ততা শেষ হতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালোবাসা আরও শক্তিশালী হবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক শক্তি বিরাজ করবে। বিদেশে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছেন এমন শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার সন্তানরাও গর্বের উৎস হবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আজ বিস্ময়করভাবে কাজ করবে এবং যেকোনো অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    কর্কট

    আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার সূচনা করছে। যারা চাকরির ব্যাপারে চিন্তিত তারা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। আপনার কথার মিষ্টতা মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং সমাজে বা রাজনীতিতে আপনার খ্যাতি আরও দৃঢ় হতে পারে। যদিও আপনি আন্তরিকভাবে সকলের মঙ্গল কামনা করেন, তবুও কেউ কেউ আপনার সরলতাকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করতে পারে। তবুও, আপনার স্বভাব পরিবর্তন করবেন না, কারণ এটিই আপনার আসল শক্তি। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ করলে প্রচুর আনন্দ পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

