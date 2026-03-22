    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কেমন কাটবে! তার হদিশ দিচ্ছে ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্য।

    Published on: Mar 22, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে আজ ২২ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কোন ইঙ্গিত রয়েছে জ্যোতিষমতে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আজ রবিবার, এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    আজ কেমন কাটবে দিন, রইল রাশিফল
    আজ কেমন কাটবে দিন, রইল রাশিফল

    সিংহ

    ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি বেশ লাভজনক হতে পারে। আপনার আচরণ অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। চাকরিজীবীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন, যা বড় কাজগুলোও সহজে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনার পদোন্নতি সংক্রান্ত আলোচনাও এগিয়ে যেতে পারে। তবে, নিজের কাজের জন্য অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। বন্ধুদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আর্থিক পরিকল্পনাগুলো থেকে ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো প্রতিপক্ষের প্রভাবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানকে পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার মামার পক্ষ থেকে আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়াও আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে উদার সমর্থন পাবেন।

    তুলা

    ভাগ্যের দিক থেকে আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। সম্পত্তি ক্রয় বা এ সংক্রান্ত কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময়। অংশীদারিত্বে ব্যবসা শুরু করলেও ভালো লাভ হতে পারে। কোনো আর্থিক কাজ আটকে থাকবে না। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বিরাজ করবে। তবে, অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করে আপনি নিজের সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারেন। কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনার বাবাও আপনার ওপর ক্রুদ্ধ হতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজ কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করার আগে আপনাকে ভালোভাবে ভাবতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার বাড়ির সাজসজ্জা ও পরিবেশ উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেবেন। আপনার আমোদপ্রিয়তা মাঝে মাঝে আপনার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখুন। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। কর্মক্ষেত্রের একটি বড় সমস্যারও সমাধান হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য বয়ে আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
