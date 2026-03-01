Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?১ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে দেখুন

Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?১ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে দেখুন
মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। মার্চের শুরুর মাসটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার দিনটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে, যেন কাজের একটি দীর্ঘ তালিকা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে, আপনার মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি কাজ জরুরি নয়, তাই অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি এনে দেবে এবং আপনার মেজাজ হালকা করবে। আজ আপনার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে সন্তুষ্টির অনুভূতি দেবে। কোনও নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে আপনার যে কোনও উদ্বেগ ধীরে ধীরে দূর হবে। আপনি পুরানো অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহী বোধ করবেন এবং একটি শুভ ও শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিবেশকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে।
বৃষ
আজ, আপনার অলসতা ত্যাগ করে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ দায়িত্বগুলি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ আপনাকে প্রথমে নার্ভাস করে তুলতে পারে, তবে সহকর্মীদের সমর্থন আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেবে। কথা বলার সময় সাবধানে কথা বলুন, কারণ একটি ছোট বিষয়ও বিবাদে পরিণত হতে পারে। পারিবারিক বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ধৈর্য পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার বা পুনরায় রঙ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। কোনও বন্ধু আর্থিক সহায়তার জন্য আপনার কাছেও আসতে পারে।
মিথুন
আজ নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো সময়, তাই যদি আপনি নতুন কিছু করার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো মতবিরোধ কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। দূরে থাকা প্রিয়জনের কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হতে পারেন। আপনার গাড়িতে হঠাৎ করে কোনও বিঘ্ন ঘটলে খরচ বাড়তে পারে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কোনও সহকর্মীর কথা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই আপনার কাজে মনোযোগ দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন এড়িয়ে চলাই ভালো।
কর্কট
আজ, আপনার হৃদয় সেবা এবং দানশীলতার মনোভাব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করবেন, যা আপনাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দেবে। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর বা ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার বন্ধনকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। যেকোনো পুরনো লেনদেন যা সমস্যার সৃষ্টি করছিল তা সমাধান হতে পারে। আপনার কাজে ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )