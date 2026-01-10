Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল। আজ, শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন এদের স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে দিন? দেখে নিন জ্যোতিষমত।
মেষ
আজ, আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনার কিছু প্রতিপক্ষ আপনাকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে। যদি আপনার কোনও ঋণ থাকে, তাহলে আপনি তা অনেকাংশে পরিশোধ করতে পারবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার কিছুটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ক্রমবর্ধমান সমস্যা আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। আপনার সন্তানরা তাদের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা দেখাতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপের কারণ হবে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করবেন।
বৃষ
ভাগ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি কিছু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শুরু করবেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি আশ্চর্য উপহার আনতে পারেন। আপনি আপনার কাজে কঠোর পরিশ্রম করবেন, তবে আপনি একটু খিটখিটে থাকবেন, যা পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে। আপনার কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন।
মিথুন
আজ আপনার জন্য বিশেষ কিছু অর্জনের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার পার্থিব আনন্দ বৃদ্ধি পাবে এবং কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণে আপনি কিছুটা চাপে থাকতে পারেন। তবে, আপনার সন্তানকে কাজের সাথে সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার ভাইকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিত। দেখে শুনে কাউকে কিছু বলবেন, না দেখে বলবেন না।
কর্কট
আজকের দিনটি বিলাসবহুল জীবনযাপনের দিন হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে আপনি প্রচুর সমর্থন এবং সাহচর্য পাবেন। পারিবারিক ব্যবসায়ের যেকোনো তিক্ততার সমাধান হবে। আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে আপনার জিনিসপত্র অন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং এর জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয়ও জড়িত।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )