Daily Horoscope Aries to Cancer:মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? আজ ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ৪ রাশির ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ, ১১ নভেম্বর, ২০২৫র মঙ্গলবারের রাশিফল।
মেষ
যদি আপনার কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তাহলে আপনি সময় বের করে তা সম্পন্ন করার পরেই আপনার দায়িত্ব পালন করবেন। যদি আপনার মায়ের পায়ের সমস্যা থাকে, তাহলে এটি আরও খারাপ হতে পারে, যার জন্য আপনাকে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। ভালোবাসা এবং সমর্থনের অনুভূতি আপনার হৃদয়ে থাকবে।
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। আপনি কোনও বিতর্কে বিরক্ত হবেন। পরিবারের কোনও সদস্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। বিদেশে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা করা শিক্ষার্থীদের তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে।
মিথুন
আপনি একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেবেন। ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনার ক্ষতির কারণে যে কোনও উত্থান-পতন ঘটলে তা পূরণ হতে পারে। আপনার বস আপনার কাজের পরামর্শের প্রশংসা করবেন এবং অন্যদের কাছে আপনার প্রশংসা করবেন। আপনি আপনার ঘর সাজানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনার সামর্থ্যের মধ্যে ব্যয় করাই ভালো হবে।
কর্কট
আপনার কিছু খরচের সম্মুখীন হতে পারেন যা আপনাকে বাধ্য করা হতে পারে, এমনকি আপনি না চাইলেও। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে আবেগগতভাবে সংযুক্ত হবেন। একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাহলে আপনি অন্য কোথাও আবেদন করতে পারেন। আপনার কিছু কথার জন্য আপনার স্ত্রী আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন।