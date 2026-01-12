Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 12, 2026 4:00 AM IST
    By Sayani Rana
    শুক্রবার ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সালে মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কট রাশির রাশিফল দেখে নিন। আজ ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্য কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
    মেষ রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি লাভজনক দিন হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত হবে। আপনার পার্থিব ভোগের উপায় বৃদ্ধি পাবে। আপনি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারে। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। কোনও পুরানো বন্ধু অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা করতে পারে এবং আপনি তার সাথে দেখা করে খুশি হবেন। আপনার মা আপনার কোনও কথার জন্য আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন।

    বৃষ রাশি

    আজ, আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। পরিবারের কোনও সদস্য একটি সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করবে। আপনার ছোট বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি কোনও ভুলের জন্য অনুশোচনা করতে পারেন। চিন্তা না করে কোনও কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, নাহলে পরে অনুশোচনা করবেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে।

    মিথুন রাশি

    নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। কোনও কিছু নিয়ে আপনার মধ্যে অস্থিরতা থাকবে। আপনার বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিরাজ করবে। প্রতিযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার কোনও কাজ অমীমাংসিত থাকে, তবে তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

    কর্কট রাশি

    আজকের দিনটি বেশিরভাগের তুলনায় ভালো হবে। সম্পত্তি কেনা লাভজনক হবে। আপনার শৈল্পিক দক্ষতা উন্নত হবে। আপনি আপনার কাজগুলিতে কঠোর পরিশ্রম করবেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কোনও বন্ধু আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ব্যাংকিং খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা একটি ভাল স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনি ভাল খাবার উপভোগ করবেন। আপনার বাবার সাহায্যে আপনার যে কোনও উদ্বেগের সমাধান হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

