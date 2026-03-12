Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্য কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Mar 12, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন এই ১২ রাশির মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ভাগ্যফলে এই চার রাশির শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে। দেখে নিন রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ মানসিক উত্তেজনার দিন হতে পারে। দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হতে পারেন এবং কোনও বিষয়ে আপনার সামান্য রাগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, সবার সাথে ব্যক্তিগত বিষয়গুলি ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা এবং মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করা ভাল। আজ, আপনার জীবনে বৈষয়িক সুবিধা এবং আয়ের নতুন উৎস বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের চাকরি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তারা আজ কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। বাড়িতে অতিথির আগমন আনন্দ এবং উৎসাহের পরিবেশ বয়ে আনবে। শিক্ষার্থীদের জন্যও এটি একটি ভালো সময়; উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনাকে ভারসাম্য এবং বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নিকট ভবিষ্যতে আপনার নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িতে কোনও বিশেষ অতিথির আগমন পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে। তবে, আজ আপনার একটু সতর্ক থাকা উচিত, কারণ আঘাত বা ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ধার করা গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আজ কোনও মুলতুবি প্রকল্প বা চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। পরিবারে অতিথিদের ব্যস্ততা বাড়ির পরিবেশকে আনন্দময় রাখবে।

    মিথুন

    আজ, আপনার কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, আপনার বসের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় ঝামেলার কারণ হতে পারে। আপনি কাজে বেশ ব্যস্ত থাকবেন। আপনার সন্তানের পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আপনাকে কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তবে ধৈর্য এবং বোধগম্যতা পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। আজ অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। যদি আপনি কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তবে ধৈর্য বজায় রাখুন, কারণ এই ধৈর্য আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য, বিশেষ করে আপনার সন্তানদের কাছ থেকে, সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আজ ইতিবাচক ফলাফল দেবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, গাড়ি চালানোর সময় বা রাস্তায় হাঁটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আজ আপনার সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

