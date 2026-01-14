Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মকর সংক্রান্তিতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ দিনটি কেমন কাটবে? রইল ভাগ্যফল।

    Published on: Jan 14, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ মকর সংক্রান্তির দিন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফলে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে?

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল (ANI Photo) (Abhisek Saha)
    মেষ

    আজকের দিনটি ব্যবসায়িকদের জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখতে পাবেন এবং চাকরিজীবীদের পদোন্নতি এগিয়ে যেতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং রাজনীতিতে জড়িতরা তাদের কাজে খুশি হবেন এবং তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন, যা আপনার জনসমর্থন বৃদ্ধি করবে। আপনি একটি নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করবেন, যার জন্য আপনার বাবার পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হতে চলেছে। কোনও কিছু নিয়ে আপনার যে কোনও উত্তেজনার সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। আপনার মাতৃপক্ষের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনার কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকে, তবে আপনি তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনার অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা এড়ানো উচিত। আপনার অর্থ এবং সময় উভয়েরই সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং আপনি সম্ভবত কোনও নির্দিষ্ট কাজে কিছুটা ব্যস্ত থাকবেন।

    মিথুন

    নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। কোনও ইচ্ছা পূরণ করলে আপনি প্রচুর আনন্দ পাবেন। আপনি আপনার সন্তানদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। যদি আপনার স্ত্রী কিছু চান, তবে তা পূরণ করতে ভুলবেন না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আপনি গভীর মনোযোগ দেবেন। অতিথির আগমনে মনোরম পরিবেশ তৈরি হবে। কোনও আইনি বিষয়ে আপনার কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। কোনও কাজে অবহেলা পরে সমস্যা তৈরি করবে। আপনার প্রতিবেশীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

