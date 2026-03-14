Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৪ মার্চ, ২০২৬ শনিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা ঘিরে ভাগ্যফল। এই চার রাশির কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি আনন্দ এবং তৃপ্তিতে ভরা হতে চলেছে। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলি ভাল লাভ আনতে পারে, যা আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করবে। যদি আপনার সন্তান সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং আপনারা সকলেই একে অপরের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল হবেন। বাড়িতে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকবে। তবে, আপনার অতীতের কোনও ভুল পুনরাবৃত্তি করা এড়ানো উচিত, কারণ এটি পরে সমস্যার কারণ হতে পারে। এছাড়াও, আজ গাড়ি ধার করে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে খুব ভালো কাটতে চলেছে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। আজকের দিনটি শেয়ার বাজারের সাথে জড়িতদের জন্যও অনুকূল লক্ষণ বহন করে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যের বিবাহ বা আপনার আত্মীয়দের সাথে কোনও শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আজ, আপনি ভাল খাবার এবং আনন্দ উপভোগের দিকে ঝুঁকবেন এবং আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটাতে উপভোগ করবেন। তবে, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ তাড়াহুড়ো করা সিদ্ধান্ত পরে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। যদি কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে এবং আপনি তা সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করে থাকেন, তবে আজই তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হতে পারে, যার ফলে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার ধৈর্য এবং বোধগম্যতা বজায় রাখা উচিত। আজ আপনার টাকা ধার করার প্রয়োজন হতে পারে, তবে আপনার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করুন এবং বুদ্ধিমানের সাথে এগিয়ে যান। দীর্ঘ সময় পরে আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনে শান্তি আনবে।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক কিন্তু সন্তোষজনক দিন হবে। যদি আপনি কিছুদিন ধরে আপনার দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে এখন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার সন্তানের অগ্রগতি এবং সাফল্য দেখে আপনি গর্বিত হবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় আরও সাহস এবং একাগ্রতা দেখাতে হবে, কারণ বিক্ষেপ ক্ষতিকারক হতে পারে। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভাবছেন, তাহলে পরিস্থিতি অনুকূল হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )