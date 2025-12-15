Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফল। রাশিফলে রইল এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে ১৫ ডিসেম্বর কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ সপ্তাহের শুরুর দিন কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
মেষ
আপনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কাজে অংশগ্রহণ করবেন। আপনার মহিলা বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন, যা আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করবে। আপনি আজ একসাথে বেশ কয়েকটি কাজ করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনি বয়স্কদের সেবা করার জন্যও কিছুটা সময় নেবেন। ভালো রিটার্নের আশায় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে আরও ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে।
বৃষ
আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু চিন্তিত থাকবেন। আপনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারেন। আপনি আপনার উর্ধ্বতনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। আপনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন, তবে আপনার সন্তানদের উদ্বেগগুলি সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত, যার জন্য আপনাকে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। কোনও কাজের ব্যাপারে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলুন।
মিথুন
দিনটি আপনার জন্য কর্মক্ষেত্রে ভালো হবে। রাজনৈতিক কাজে আপনি এগিয়ে থাকবেন। আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি কিছু নতুন পোশাক, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনতে পারেন। সাবধানে অর্থ ব্যয় করা ভাল হবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন, যা আপনাকে একে অপরের ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠার সুযোগ দেবে।
কর্কট
আপনার জন্য ব্যয়বহুল দিন হতে চলেছে, তাই সাবধানে যেকোনো জিনিসপত্র কিনুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন, কারণ আপনি আপনার কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল হবেন। যদি আপনার কোনও সরকারি কাজ বাকি থাকে, তবে আপনি তা সম্পন্ন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন, তবে তবুও অসুবিধা দেখা দেবে।
