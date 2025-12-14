Edit Profile
    অস্ট্রেলিয়ায় নারকীয় হামলা! ‘সন্ত্রাসের প্রতি জিরো টলারেন্স’র বার্তা মোদীর, বার্তা দিলেন জয়শংকরও

    সিডনির বন্ডি বিচে একটি ইহুদি উৎসবে সন্ত্রাসীরা গুলি চালালে ১২ জন নিহত হন।

    Published on: Dec 14, 2025 8:44 PM IST
    By Sritama Mitra
    ভারতের শীর্ষ নেতৃত্ব রবিবার অস্ট্রেলিয়ার একটি ইহুদি উৎসবে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানিয়েছে। সিডনির বন্ডাই বিচের গুলিচালনার ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২ জন।

    সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি: অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুকধারীর নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি. (File)
    সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি: অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুকধারীর নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি. (File)

    সিডনির ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নয়াদিল্লির সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সিডনির বন্ডাই বিচে হানুকা ইভেন্টে কমপক্ষে দু'জন বন্দুকধারী গুলি চালায়, যেখানে১ হাজারেরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মাইকেল ভনের মতো ক্রিকেট সেলেবও।

    হামলাকারীদের মধ্যে একজন নিহত এবং অপরজনকে গুরুতর অবস্থায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদী লেখেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই বিচে ইহুদিদের উৎসব হানুকার প্রথম দিন উদযাপন করা মানুষদের লক্ষ্য করে আজ সংঘটিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’ তিনি বলেন, ‘ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের প্রিয়জনদের হারানো পরিবারগুলোর প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। দুঃখের এই সময়ে আমরা অস্ট্রেলিয়ার জনগণের পাশে রয়েছি। ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি পোষণ করে এবং সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থন করে।’

    ( India Wins against Pakistan Under 19 Asia Cup: আরও এক ‘নো হ্যান্ডশেক’ ম্য়াচ! অনুর্ধ্ব ১৯-এও পাকিস্তানকে দুরমুশ করল ভারত)

    ( Sydney:‘জঙ্গির মুখোমুখি হওয়া লোকটিকে…',সিডনির গুলি চালনার ঘটনাস্থলে ছিলেন মাইকেল ভন! কেমন ছিল রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত?)

    শুধু মোদী নন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সমবেদনা নিহতদের এবং তাঁদের পরিবারের সাথে রয়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ গণ গুলিবর্ষণে নিহত ১২ জন ছাড়াও, দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ আরও ২৯ জন আহত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই হামলাকে 'বিধ্বংসী' ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ‘হানুকার প্রথম দিনে ইহুদি অস্ট্রেলিয়ানদের ওপর এটি একটি লক্ষ্যবস্তু-হামলা, যা আনন্দের দিন, বিশ্বাসের উদযাপন হওয়া উচিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দেশে এই ঘৃণা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের কোনও স্থান নেই।’

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা জেনারেটেড )

