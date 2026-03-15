Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ,বৃষ,মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ১৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ,বৃষ,মিথুন,কর্কটের আজ কেমন কাটবে দিন, দেখে নিন।

    Published on: Mar 15, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    মেষ

    আজকের দিনটি অনেক রাশির জন্য নতুন সুযোগ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। মেষ রাশির জাতক জাতিকার জন্য আজকের দিনটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন পদ বা দায়িত্ব অর্জন আনন্দ বয়ে আনবে। সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে; তবেই তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে। লাভের ছোট সুযোগও উল্লেখযোগ্য লাভের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং ব্যবসায়ও অগ্রগতি হতে পারে। তবে, সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই সাবধানতা অবলম্বন করাই ভালো।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা আজ প্রতিযোগিতার তীব্র অনুভূতি অনুভব করবেন এবং আপনার মিষ্টি কথাবার্তা দিয়ে আপনি মানুষের মন জয় করতে সফল হবেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আপনার স্বীকৃতি এবং সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে। কিছু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যা কিছু অসুবিধার কারণ হতে পারে, তবে বিচক্ষণতা পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। দীর্ঘমেয়াদী ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও পেতে পারেন।

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি ধৈর্য এবং সংযমের সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। সাফল্য অর্জনের জন্য আপনার কর্মকাণ্ডে স্পষ্টতা বজায় রাখা অপরিহার্য। আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুযোগ-সুবিধা থেকেও উপকৃত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ধীরে ধীরে। আপনার পিতামাতার সেবা করা এবং তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করা আপনার মানসিক শান্তি বয়ে আনবে এবং আপনার অনেক কাজ সম্পন্ন হবে।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি উত্তেজনা এবং সাফল্যে ভরপুর হতে পারে। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নত হবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার একটি দলের সাথে কাজ করার একটি ভাল সুযোগ থাকবে। বিবাহিত জীবন সুরেলা থাকবে এবং পরিবার আনন্দে ভরে উঠবে। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের জন্য উপহারও আনতে পারেন। সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। যদি আপনার কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে থাকে, তবে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটি নতুন যানবাহনও আসতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes