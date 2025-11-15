Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 15, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ শনিবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল আজকের মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।

    মেষ

    আপনি আপনার বসের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। আপনার পার্থিব আনন্দ বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা লাভজনক হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন, যা আপনাকে আপনার সন্তানের উদ্বেগগুলি বোঝার সুযোগ দেবে। কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে, অন্যথায় এটি আপনার সম্পর্কে ফাটল তৈরি করতে পারে।

    ( Vastu Tipsfor Marigold: বাস্তুশাস্ত্র মতে বাড়িতে কি গাঁদাফুলের গাছ কোনদিকে পোঁতা শুভ? সমৃদ্ধি পেতে টিপস রইল)

    ( India Vs South Africa Test: ইডেন ম্যাচে সিরাজের জুতোর সামনে ছেঁড়া অংশ ঘিরে তুঙ্গে চর্চা! কেন এমন জানেন?)

    ( সিরিজের মাঝেই ছুটি চাই.. বিয়ে করবেন কুলদীপ? হবু স্ত্রী কে জানেন! নভেম্বরেই আরও এক ক্রিকেটারের মালাবদলের পালা!)

    বৃষ

    আপনি অপ্রয়োজনীয় ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তবে আপনি সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, কারণ কোনও সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার কারও প্রভাবে কোনও বিনিয়োগ করা এড়ানো উচিত এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসে অসাবধানতা যেকোনো অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    মিথুন

    আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে, কারণ আপনি আপনার হারানো অর্থ পুনরুদ্ধার করবেন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো চলমান মামলার সমাধান হবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থাও করতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যেকোনো অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনি যদি ভ্রমণে যান, তাহলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না।

    কর্কট

    আর্থিক বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকতে হবে। আপনার কোনও কথার জন্য আপনার বাবা আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন। আপনি আপনার বসের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, রক্তের বন্ধন দৃঢ় করবেন। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনবেন, তাই সেগুলি করার আগে আপনার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

