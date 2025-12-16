Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল। 

    Published on: Dec 16, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ মঙ্গলবার কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    মেষ

    আজ আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন, অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণ হতে দেখা যাবে, আপনি অতীত ভুলে নতুন জীবন শুরু করবেন, মানুষের মধ্যে আপনার একটি নতুন পরিচয় তৈরি হবে, অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা শেষ হবে, অফিসে কাজের চাপ আরও বাড়বে, আপনার পরিবার থেকে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, সাবধানে গাড়ি চালান, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো থাকবে, ব্যবসার জন্য দিনটি ভালো যাবে, আজ শেয়ার বাজারে সামান্য লাভ হবে।

    ( Sydney Shooting: সিডনির বন্ডাই বিচে গুলিচালনা কাণ্ডে পাকিস্তানি যোগ? কী বলছে রিপোর্ট!)

    বৃষ

    আজ আপনার আচরণ এবং চিন্তাভাবনায় বড় পরিবর্তন আসবে, মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো হবে, ব্যবসায়ে আপনার বাবা-মায়ের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, আজ হঠাৎ করে আপনার বড় খরচ হতে পারে, নতুন মানুষের সাথে দেখা হবে, জীবনের কিছু সমস্যা শেষ হবে, তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করবেন না, আজ আপনি একটি নতুন সম্পর্ক শুরু করতে পারেন, আজ ব্যবসায় উত্থান-পতন হবে।

    মিথুন

    আজ আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ভালো ফলাফল পাবেন, অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হবে, আপনি অংশীদারদের সাথে ব্যবসা করার প্রস্তাব পাবেন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, অর্থের কারণে কিছু কাজ আটকে যেতে পারে, অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে নিজেকে বাঁচান, অফিস থেকে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, আপনি বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, ইন্টারনেট ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন প্রকল্প পেতে পারেন, আপনি বন্ধুদের সাথে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, কিছু শারীরিক সমস্যা আজ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

    কর্কট

    জীবনের চলমান সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হবে, গ্রহের অবস্থান আপনার জন্য অনুকূল থাকবে, ইন্টারনেট ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আজ কিছু বড় প্রকল্প পেতে পারেন, আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হবে, পারস্পরিক সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হবে, আপনাকে হঠাৎ করে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে হতে পারে, অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকবে, এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes