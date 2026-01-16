Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা?

    Published on: Jan 16, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবারের রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    মেষ

    আজ আপনার উপর অনেক কাজের চাপ থাকবে, কিন্তু আপনার শত্রুরাও আপনার কাজ নষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপেও খুব আগ্রহী হবেন। আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আপনার কাজগুলি সাবধানে পরিকল্পনা করতে হবে, তবেই সেগুলি সময়মতো সম্পন্ন হবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন। আপনার ভালো কাজের সমাজে প্রশংসা হবে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি যেকোনো কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য সময় নেবেন। সতর্কতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন, তাই যানবাহন ধার করা এড়িয়ে চলুন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

    মিথুন

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি ঊর্ধ্বতনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন তারা ভালো সাফল্য পাবেন। যদি আপনার প্রিয় জিনিসটি হারিয়ে যায়, তবে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আপনি কাজে বেশ ব্যস্ত থাকবেন, তবে আপনি এখনও পরিবারের সদস্যদের জন্য সময় বের করতে পারবেন, যা আপনাকে তাদের উদ্বেগগুলি সমাধান করার সুযোগ দেবে।

    কর্কট

    আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিন হবে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করার কথা ভাববেন না। যদি আপনি কোনও সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা ভাবছেন, তবে তা আপনার জন্য ভালো হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও উদ্যোগ নেবেন না, নাহলে পরে অনুশোচনা করবেন। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

