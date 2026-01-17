Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন জ্যোতিষমতে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা সহ একাধিক দিক থেকে ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।
মেষ
আজ, আপনার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে হবে এবং ভালোবাসা এবং সমর্থনের অনুভূতি বিরাজ করবে। আপনার কোনও কথায় আপনার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের শান্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। যদি আপনি টাকা ধার করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে আপাতত অপেক্ষা করুন, কারণ তা পরিশোধ করতে আপনার অসুবিধা হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, নাহলে পরে অনুশোচনা করতে পারেন।
বৃষ
আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে। যদি তারা নতুন কোর্সের কথা ভেবে থাকে, তাহলে তারা এতে ভর্তি হতে পারে। আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন সবাইকে ব্যস্ত রাখবে এবং আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম হবে। আপনার চাকরি সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা পরিবারের সদস্যের সাহায্যে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন
আজ, আপনার দক্ষতা এবং প্রতিভা বিকশিত হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে আরও আগ্রহী হবেন এবং যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন এবং রাজনীতিতে আপনার সাবধানতার সাথে এগিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ লোকেরা সেখানে আপনার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। অনেক দিন পরে আপনার কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হবে। আপনি ভাল কাজের জন্য পুরষ্কারও পেতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো যাবে। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের সাথে আনন্দ করে কিছুটা সময় কাটাবেন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধ নিয়ে আলোচনা করবেন, যা পারস্পরিকভাবে বিষয়টি সমাধান করবে। আপনি ভালো খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন। যারা সরকারি চাকরিতে কর্মরত আছেন তারা পদোন্নতি পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )