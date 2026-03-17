মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ ১৭ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। দেখে নিন চার রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনাকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, তবে আপনার সহকর্মীর কিছু কথা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে। যদি কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকে, তবে আজ এটি সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদের আপনাকে বিভ্রান্ত করতে দেবেন না; পরিবর্তে, আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই আনন্দের হবে। আপনি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না, যার ফলে ইতিবাচক ফলাফল আসবে। আজ আপনি শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন, যার ফলে আপনি আপনার কাজগুলি সহজেই সম্পন্ন করতে পারবেন। পরিবারের কোনও সদস্য সম্পর্কে আপনার যে কোনও উদ্বেগ ধীরে ধীরে দূর হবে। ব্যবসা-সম্পর্কিত কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
মিথুন
আজ, আপনার কোনও কাজে অসাবধানতা এড়ানো উচিত। যদি আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ থাকে, তবে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা যেতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ আঘাতের ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসকে উপেক্ষা করা অনুচিত হবে, কারণ এটি আপনার পদোন্নতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি আনন্দ এবং আনন্দে ভরা হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটাবেন, যা আপনার মানসিক উদ্বেগ কমাবে। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আপনার জন্য অপরিসীম শান্তি এবং আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার স্ত্রীর পদোন্নতি বা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বাড়ির পরিবেশকে উন্নত করবে। আপনাকে কর্মক্ষেত্রে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে ফলাফল পেতে দেরি হতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )