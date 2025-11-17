Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ সোমবার কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সালে সোমবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত বিষয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ
যদি কোনও কাজ নিয়ে আপনার সন্দেহ থাকে, তাহলে তা একেবারেই এগিয়ে যাবেন না। আপনার মেজাজী স্বভাব আপনাকে কিছুটা উত্তেজনার কারণ হতে পারে। আর্থিক উদ্বেগের কারণে যদি আপনার কোনও কাজ থেমে থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যা-ই করুন না কেন, তাতে অবশ্যই সাফল্য পাবেন। কিছু কাজ করলে আপনার মন কিছুটা বিচলিত হতে পারে।
একসাথে বসে পারিবারিক বিষয়গুলি সমাধান করলে আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার বাড়িতে চলমান সমস্যাগুলিও অনেকাংশে সমাধান হয়ে যাবে। আপনি একজন সঙ্গীর সাথে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। ভেবেচিন্তে অংশীদারিত্বে প্রবেশ করুন। অবিবাহিতরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবেন। যারা চাকরি নিয়ে চিন্তিত তারা কিছু ভালো খবর শুনতে পাবেন।
যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা আপনার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি পিকনিক বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা কোনও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। আপনি অবসর জিনিসপত্রের ক্রয় বৃদ্ধি করবেন, যার ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়াতে হবে।
কর্কট
আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, কারণ তিনি আপনাকে কিছু ব্যবসায়িক পরামর্শ দিতে পারেন। আপনি বাড়িতে নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। আপনি এর জন্য ঋণের জন্য আবেদনও করতে পারেন। আপনার শারীরিক সমস্যাগুলি উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত।