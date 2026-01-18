Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: আজকের রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের ভাগ্য, রইল ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল।

    Published on: Jan 18, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল। আজ রবিবার ভোরেই দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির রাশিফলে জাতক জাতিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।

    মেষ

    আজকের দিনটি প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য ভালো হবে। তাদের সঙ্গীর সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং আপনার সম্পদও বৃদ্ধি পাবে। আপনার রাজনৈতিক কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ আপনার বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা বন্ধুর সাহায্যে একটি ভালো সুযোগ পাবেন। আপনি কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল হবে। তাড়াহুড়ো আপনাকে আহত করতে পারে, তাই গাড়ি চালানোর জন্য ধার করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার সন্তানের জন্য একটি আশ্চর্য উপহার আনতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবেই তারা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আপনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করবেন।

    মিথুন

    স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য দুর্বল হবে। কোনও পুরনো অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে, যা আপনার চাপ বাড়িয়ে দেবে। আপনার ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি সামাজিক বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ আগ্রহী হবেন। নতুন কিছু করার চেষ্টা করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। দীর্ঘ সময় পরে আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা আরও ভালো চুক্তি পেতে পারেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার শত্রুদের জয় করার চেষ্টা করবেন, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার জ্ঞান এবং বিচক্ষণতা ব্যবহার করা প্রয়োজন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। প্রেমে পড়া লোকেরা তাদের সঙ্গীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকবে। আপনার পারিবারিক বিষয়ে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার কোনও সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: আজকের রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের ভাগ্য, রইল ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

