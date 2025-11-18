Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Nov 18, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে এই চার রাশির মধ্যে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা সমস্ত দিক দিয়ে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন, তা দেখে নিন। রইল মঙ্গলবারের রাশিফল।

    মেষ

    আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, যা তাকে আঘাত করতে পারে। আপনার অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ সেগুলির ত্রুটি আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার কাজের জন্য নতুন ধারণাও আসবে, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।

    বৃষ

    আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, তবে আপনি যদি কোনও পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তবে ফলাফল আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তাদের দিনটি ভালো যাবে। এটি আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে এবং আপনি একজন সম্পত্তি ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করতে পারবেন, যা আপনার জন্য ভালো লাভ বয়ে আনবে।

    মিথুন

    ভালোবাসা এবং সহযোগিতার অনুভূতি আপনার হৃদয়ে থাকবে এবং আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার মানসিক চাপের কারণ হয়ে থাকা যেকোনো আইনি বিষয় সমাধান হয়ে যাবে এবং আপনার অপরিচিতদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার মৃদু কথাবার্তা আপনাকে সম্মান দেবে, কিন্তু আপনার রাগ করার প্রবণতা পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করবে।

    কর্কট

    আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনার ব্যবসাও আগের চেয়ে ভালো হবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু হতাশাজনক খবর শুনতে পারেন। যদি এটি ঘটে, তাহলে ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

