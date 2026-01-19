Edit Profile
    Dainik Rahifal Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট এই চার রাশির ভাগ্যে আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Jan 19, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ সোমবার কেমন কাটবে দিন? এই চার রাশির ভাগ্যে আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।

    মেষ

    আজকের দিনটি কর্মক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো হবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনি আপনার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। আপনি একটি আদালতের মামলাও জিততে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে একটি ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবে, যা আপনাকে স্বীকৃতি দেবে। আপনার ব্যবসায়িক সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা সমাধান করা হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সম্মান এবং সম্মান বৃদ্ধি করবে। আপনার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ থাকবে, যেখানে আপনি কিছু সম্মান পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি উপহার আনবেন এবং আপনার সম্পর্কের যে কোনও চলমান সমস্যা কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধান করবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার কিছুটা মনোযোগ দেওয়া উচিত, তাই বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি চাপপূর্ণ দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারেন, তাই আপনার কাজের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। কারও প্রতি ঈর্ষা বা বিরক্তি এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, কিন্তু আপনার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দদায়ক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও বিষয় আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার ভাইদের সাহায্যে আপনি কোনও উপহার পেতে পারেন। আপনার মায়ের সাথে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে আলোচনার মাধ্যমে এটি সমাধান করার চেষ্টা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

