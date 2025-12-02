Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা সমস্ত দিক থেকে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন, তা দেখে নিন।
মেষ
আপনার ব্যয়ের বাজেট ঠিক করতে হবে। ভালোবাসা এবং সহযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে। কিছু কাজের জন্য আপনি ত্যাগ স্বীকার করবেন, তবে যদি আপনার কোনও শারীরিক সমস্যা হয়, তবে সেগুলি উপেক্ষা করবেন না। আপনি আপনার আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে যাবেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।
( SIR in West Bengal: এনুমারেশন ফর্ম ঘিরে বিএলও, ইআরওদের উদ্দেশে বড় বার্তা কমিশনের! এল বিজ্ঞপ্তি)
( Where is Imran Khan:ইমরানকে নিয়ে ‘কিছু লুকনো’ হচ্ছে? সরব পুত্ররা, মুখ খুললেন প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমাও)
বৃষ
আপনি আপনার আয় বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনি শেয়ার বাজারে একটি ভাল বিনিয়োগ করবেন, যা ভবিষ্যতে আপনাকে আরও ভাল লাভ দেবে। ব্যাংকিং খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা ভাল স্কিম পাবেন। আপনার বস আপনার কাজে খুশি হবেন। আজ, আপনি কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছপা হবেন না, যার কারণে আপনার কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। আপনার ব্যবসায় সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনাকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।
মিথুন
আপনার ক্যারিয়ারের সমস্যাগুলি সমাধান হবে। আপনার ভাল কাজে খুশি হয়ে আপনার বস আপনাকে একটি নতুন পদের প্রস্তাব দিতে পারেন। আপনার সন্তানের অনুরোধে আপনি একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন। আপনি কোনও পুরানো লেনদেন নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। আপনি যদি দূরে থাকাকালীন কোনও নতুন চাকরির জন্য চেষ্টা করেন, তবে আপনি এটি পেতেও পারেন।
কর্কট
ভাগ্য আপনাকে সম্পূর্ণ সাফল্য এনে দেবে। আপনার খ্যাতি এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে। আপনি আপনার কাজে ধৈর্য এবং সাহসের সাথে এগিয়ে যাবেন। বন্ধুরা আপনাকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। যেকোনো পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )