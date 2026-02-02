Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে সোমবারের রাশিফল। সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। এই রাশিফলে চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন ভোরেই। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আপনার যে কোনও কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকার ফলে অবশেষে তা সম্পন্ন হতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং আপনি একসাথে সময় কাটাবেন, আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন। যারা রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ছেন তারা একটি নতুন পদ পেতে পারেন, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।
বৃষ
আজ, আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা হবে, যা আপনার ব্যবসার জন্য উপকারী হবে, তবে আপনি কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু হতাশাজনক খবর শুনতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ার পর কোনও সন্তান দূরে সরে যেতে পারে। আপনার কোনও পুরানো প্রেমের সাথে দেখা হবে, তবে খুব বেশি জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি কোনও ব্যাংক থেকে ঋণের জন্য আবেদন করেন, তবে আপনি সহজেই তা পাবেন।
মিথুন
আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত হবে এবং আপনার কোনও বিরোধিতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত। আপনার সন্তানের চাকরির জন্য একটি ফর্ম পূরণ করতে হতে পারে, তবে আজ আপনি চাকরি সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্য আপনার জুনিয়রদের সাহায্য চাইতে পারেন। অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে আপনি ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনি কোনও বন্ধুর সাথে পরিবারের সদস্যের বিবাহ নিয়েও আলোচনা করবেন।
কর্কট
বিবাহিত জীবনযাপনকারীদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে। আপনি আপনার মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং একটি নতুন সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রি করার পরিকল্পনা করবেন, যার জন্য আপনার অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত। কাজের জন্য নতুন ধারণা আপনার মনে আসবে, যা আপনার ব্যবসার উন্নতি করবে এবং আপনি আপনার বসের মন জয় করতে সফল হবেন। আপনি কারো কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )