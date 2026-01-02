Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    Published on: Jan 02, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ বছরের দ্বিতীয় দিনটি কেমন কাটবে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ শুক্রবার ২ জানুয়ারি ২০২৫ সালে কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। ১২ রাশিচক্রের প্রথম ৪ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য দাতব্য কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দিন হবে। আপনি হয়তো ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের মঙ্গল কামনা করবেন, কিন্তু তারা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। পরিবারের সদস্যরা অতীতের ভুলগুলি উন্মোচন করতে পারে। আপনি যদি আপনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেন, তাহলে পেটের সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। যদি আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তাহলে তা করুন।

    বৃষ

    আজ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। সময়মতো আপনার কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। সাবধানতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন। আপনার বিরোধীদের কৌশল বুঝতে হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। কোনও পুরানো লেনদেন আপনার জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কোনও কাজে জড়িত করতে পারেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেয়ে আপনি খুব খুশি হবেন। এমনকি আপনার শত্রুদের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে, তবে আপনার তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠান আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে। আপনি আপনার সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা করতে পাঠাতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেনাকাটা করতে নিয়ে যেতে পারেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার সন্তানের যেকোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা সমাধান হবে। তবে, আপনার তাড়াহুড়ো স্বভাবের কারণে আপনার কিছু সমস্যা হতে পারে। আপনার কাজের ব্যাপারে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। লোক দেখানোর ফাঁদে আটকা পড়া এড়িয়ে চলুন। কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না, কারণ এটি কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যা তৈরি করবে। আপনি একটি নতুন ব্যবসার জন্য অংশীদারিত্বে প্রবেশের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

