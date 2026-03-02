Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 02, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২ মার্চ ২০২৬ দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। সোমবার এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনি কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাবেন, তবে আপনার কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কথা মনে পড়তে পারে। আপনি কাজের সাথে সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্য দূরে থাকতে পারেন। কোনও সহকর্মী আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার চিন্তাভাবনা আজ আপনার সমস্ত কাজ সহজ করে তুলবে। আপনার কোনও অসাবধানতা এড়ানো উচিত।

    বৃষ

    আজকের দিনটি তোমাদের রক্তের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাবে এবং তোমাদের প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। তোমাদের কারো সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগাভাগি করা এড়িয়ে চলা উচিত। কাজে ব্যস্ত থাকবে, যা তোমাদের মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। যদি তোমরা কারো কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকো, তাহলে তারা তা ফেরত চাইতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্য যেকোনো দিনের তুলনায় ভালো হতে চলেছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি একটি ভালো পদ অর্জন করবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্কও উন্নত হবে। আপনার স্ত্রী/স্ত্রী চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন, যার ফলে তাদের অন্যত্র চলে যেতে হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে চূড়ান্ত চুক্তিটি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে আপনি মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে পারেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারেন।

    কর্কট

    আজ আপনার খরচ বেশি হবে, তাই আপনার আয়ের উপর ভিত্তি করে সেগুলি পরিচালনা করা ভাল। আপনি আপনার সন্তানকে পছন্দসই কোর্সে ভর্তি করতে পারেন। পরিবারের সদস্যের ক্যারিয়ারের যেকোনো বাধা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং বাড়ির সংস্কারের কাজ আবার শুরু হতে পারে। আপনার বস আজ আপনাকে কিছু দায়িত্বও দিতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

