    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি?

    Published on: Jan 20, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল ২০ জানুয়ারি ২০২৬ সালের রাশিফল। আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো দিন হবে। নতুন সম্পত্তি কেনার জন্যও ভালো দিন হবে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আপনার খরচ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে আপনি আপনার সঞ্চয়ের উপর মনোযোগ দিতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার শারীরিক সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার কাজে ধৈর্য ধরুন। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। যদি আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখলে ঐক্য বজায় থাকবে, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া সমস্যা তৈরি করবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করার দিন হবে, কারণ আপনার তাড়াহুড়ো আপনাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়ে যেতে পারে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করবেন এবং আপনার সামাজিক কাজে নতুন স্বীকৃতি পাবেন। একটি পুরানো লেনদেন আপনার জন্য নতুন সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার সন্তানকে কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে। অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনি যা-ই করুন না কেন, সাফল্য পাবেন। ভাগ্যও আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার স্ত্রীর পদোন্নতিও হবে এবং আপনি কোনও কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার চাপের কারণ হয়ে থাকা যেকোনো লেনদেনের সমাধান করা হবে। আপনার আনন্দের কারণে আপনি আপনার কাজে কিছুটা অসাবধান হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

