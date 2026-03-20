মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, ২০ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শুক্রবার ২০ মার্চ, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনাকে সংযম ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছে। কোনো কারণে আপনার মা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কারণ আপনি নিজের ইচ্ছামতো কিছু করার চেষ্টা করতে পারেন, যা তার অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে। তাই, আপনার পরিবারের প্রতি সংবেদনশীল হন। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও নথিপত্র সুরক্ষিত রাখুন, কারণ সামান্য অবহেলাও অপ্রয়োজনীয় খরচের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অনেক নতুন ও ইতিবাচক ধারণা আসবে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা ব্যাংকিং খাতের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে ভালো যাবে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ ও উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করে আপনাকে গর্বিত করবে। আপনি যদি সম্প্রতি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে তার ফলাফল ঘোষণা হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন, যা তাদের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। সম্পত্তি-সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোও লাভজনক হতে পারে। আপনি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবেন, কিন্তু কোনো অংশীদারিত্বে প্রবেশের আগে সতর্ক থাকুন।
মিথুন
আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রবল থাকবে এবং আপনি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। ভালোবাসা ও সহযোগিতার অনুভূতি বিরাজ করবে, যা সম্পর্কগুলোকে মধুর করে তুলবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে একটি পার্টি বা ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করতে পারেন। যদি কোনো আইনি বিষয় আপনাকে সমস্যায় ফেলে থাকে, তবে স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার মিষ্টি কথায় আপনি সম্মান অর্জন করবেন, কিন্তু নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি, নইলে পরিবারের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি সাধারণভাবে ভালো যাবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনার ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো চলবে, যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও স্থিরতা বজায় রাখাই শ্রেয়। আজ যদি আপনি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, তবে ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তিও সম্ভবত আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )