    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ দিনটি কেমন কাটবে?

    Published on: Jan 21, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজ বুধবার, ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ সালে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
    মেষ

    আজ কর্মক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দেবে। আপনার বসের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, যা আপনার পদোন্নতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। রাজনীতিতে কর্মরত ব্যক্তিরা কোনও বিশিষ্ট নেতার সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার শারীরিক সমস্যা নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। আপনার অন্য কারও কাছ থেকে গাড়ি ধার করা এড়ানো উচিত। কোনও আইনি বিষয় আপনার জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে; কোনও অবহেলা এড়িয়ে চলুন। চাকরি পাওয়ার পর আপনার সন্তানদের বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনাও করতে পারেন, এবং আপনি দূরে বসবাসকারী কোনও পরিবারের সদস্যকে মিস করতে পারেন। যদি কোনও পারিবারিক বিষয় দীর্ঘদিন ধরে চলমান থাকে, তবে এটি ফাটলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্যদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়াতে হবে। অন্যদের উপর নির্ভর করবেন না এবং আপনার কর্মকাণ্ডে কোনও পরিবর্তন আনবেন না। আপনার ব্যবসায়ের যেকোনো উত্থান-পতন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। আপনার বাবা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। আপনার বিলাসবহুল সম্পদের বৃদ্ধি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে, তাই আপনার ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে। আপনার সন্তানদের কাছে করা যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা হবে। কাজের চাপ আপনাকে কিছুটা চাপ এবং উদ্বিগ্ন করে তুলবে, তবে আপনাকে বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। যদি আপনার সন্তান কোনও শিক্ষাগত সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করুন। আপনার মায়ের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আবার দেখা দেবে, যা আপনাকে মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তাই একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

