    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Nov 21, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। আজ ২১ নভেম্বর ২০২৫ সাল, শুক্রবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন জ্যোতিষ গণনামতে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন এই রাশিগুলির জাতক জাতিকাদের প্রেম থেকে শিক্ষা, অর্থ থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভাগ্যফল। রইল আজকের রাশিফল।

    মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল

    মেষ

    আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা সকলকে মুগ্ধ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার শক্তি এবং গতির জন্য লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে। দলবদ্ধভাবে কাজ করলে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু নম্র হোন। অহংকার ছোটখাটো বিষয়গুলিকেও বড় করে তুলতে পারে। আপনি মানসিক চাপ বা মাথাব্যথা অনুভব করতে পারেন, তাই যোগব্যায়াম এবং ধ্যান অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় বের করুন।

    বৃষ

    আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। মুলতুবি কাজগুলি সম্পন্ন হবে, তবে নতুন বিনিয়োগে তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি আপনার পরিবারের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটাবেন। সম্পর্ক মধুর থাকবে। পেটের ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাস সহজ রাখুন।

    মিথুন

    এটি নতুন মানুষের সাথে দেখা করার একটি ভাল সুযোগ তৈরি করতে পারে। ভ্রমণও সম্ভব। মিডিয়া, মার্কেটিং, লেখালেখি বা যোগাযোগের সাথে জড়িতদের একটি বিশেষ দিন থাকবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং হালকা হাসি-ঠাট্টা আপনার বিবাহিত জীবনের পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে। ভ্রমণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।

    কর্কট

    আপনার মনোযোগ আপনার পরিবার এবং বাড়ির উপর থাকবে। অফিসে আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজে আপনি লাভবান হতে পারেন। আপনার মায়ের আশীর্বাদ এবং পারিবারিক সহায়তা আপনাকে শক্তি জোগাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

