    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 22, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ সোমবার ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। সোমবার এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি আজ?
    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি আজ?

    মেষ

    দিনটি শুভ হবে। দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে এবং ব্যবসায়িক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং অংশীদারিত্বে নতুন উদ্যোগ শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।আপনার সামর্থ্যের বাইরে কাজ করার চাপ অনুভব করতে পারেন। নতুন প্রযুক্তি বা জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সময় কাটানো ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হবে। স্থানান্তর সম্ভব।

    বৃষ

    স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ অব্যাহত থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ মানসিক চাপ বাড়াবে। আপনার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কিছু দুঃখজনক খবর পেতে পারেন। নতুন প্রকল্প শুরু করার সময় আপনার সহকর্মীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ এর ফলে ক্ষতি হতে পারে। পরিস্থিতির উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আরও ভালো হবে। ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকলে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হবে। নতুন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এটি সঠিক সময়। সাবধানতার সাথে আপনার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

    

    মিথুন

    দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা হবে এবং আপনার কাছের কারো আচরণ আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। ব্যবসায় বড় পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন, কারণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার যানবাহন এবং আপনার কথাবার্তা উভয় ক্ষেত্রেই সংযম প্রয়োজন। স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ থাকতে পারে। আপনি আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আপনার সঞ্চয় ব্যয়ের কারণে আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

    কর্কট

    দিনটি ভালো যাবে। ধর্মীয় তীর্থযাত্রা সম্ভব, এবং কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা ভবিষ্যতে লাভবান হবে। ব্যবসায় নতুন সূচনা এবং অংশীদারিত্ব ফলপ্রসূ হবে। পারিবারিক সমর্থন এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে কিছুটা শুষ্কতা অনুভব করবেন। পরিস্থিতি আপনার পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন আনতে দেবে না। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় আরও ভালো ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ স্থগিত রাখাই ভালো হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

