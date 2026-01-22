Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল রইল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে দেখা যাক। রইল রাশিফল। আজ গোটা দিন কেমন কাটবে রাশিচক্রের এই প্রথম ৪ রাশির? তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন হবে এবং আপনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ে লিপ্ত হতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করে দেবে। তবে, শেয়ার বাজারে ভালো লাভ পেয়ে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনি কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ব্যস্ত থাকবেন। কাজের প্রতি আপনার মনোযোগও কিছুটা কম থাকবে, তবুও, অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ, আপনার কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে এবং আপনি এমনকি আপনার ঘর পুনরায় রঙ করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
মিথুন
আজ আপনার জন্য নতুন কিছু চেষ্টা করার দিন হবে। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার বাবার সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আপনার বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি পরীক্ষা দেন, তাহলে ফলাফল আপনার জন্য ভালো হতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। কোনও নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে আপনার যে কোনও উত্তেজনা থেকে মুক্তি মিলবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার আনন্দ উপভোগ করার প্রবণতা আজ আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। প্রতিপক্ষের কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত হতে পারেন এবং তারা কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার কোনও পারিবারিক বিষয় বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা এড়ানো উচিত।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )