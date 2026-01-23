Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: সরস্বতী পুজো ২০২৬ এ মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ২৩ জানুয়ারি রাশিফল

    মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    Published on: Jan 23, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির আজ সরস্বতী পুজো কেমন কাটবে? তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল দেখে নিন
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল দেখে নিন

    মেষ

    আজ, আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং আপনি আপনার ভালো কাজের জন্য পুরষ্কার পেতে পারেন। আপনার বস আপনার কাজে খুব খুশি হবেন। আপনি আপনার সন্তানদের দায়িত্ব দেবেন, যা তারা পূরণ করবে। আপনার যে কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা সমাধান করা হবে। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের মঙ্গলের কথা ভাববেন, কিন্তু তারা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। আপনি পারিবারিক কোনও বিষয় নিয়ে চাপ অনুভব করতে পারেন, যা আপনি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য কাজ করবেন।

    বৃষ

    চাকরিজীবীদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে। পদোন্নতি তাদের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেনাকাটা করতে নিয়ে যেতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনও বিষয়ে এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ না করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হবে। আপনার কোনও বন্ধু কোনও কারণে আপনার উপর বিরক্ত হতে পারে। আপনার তাড়াহুড়ো স্বভাব আজ আপনার জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের ক্ষেত্রে যে কোনও বাধা দূর হবে এবং আপনি আপনার ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন, যার ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। যদি আপনার সন্তানরা আপনার কাছ থেকে কিছু চেয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা পূরণ করার চেষ্টা করুন। তবে, অপরিচিতদের উপর বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। রাজনীতিতে, বুদ্ধিমানের সাথে এগিয়ে যান।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: সরস্বতী পুজো ২০২৬ এ মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ২৩ জানুয়ারি রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes