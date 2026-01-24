Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের শনিবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 24, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ শনিবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল। আজ এই চার রাশির মধ্যে কোন কোন রাশি লাকি, দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে কার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    আজকের দিনটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত হবে। ব্যবসা আগের তুলনায় ভালো হবে, যা আপনাকে খুশি করবে। ভালো আয় আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত করবে। আপনি তাদের কেনাকাটা করতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। অতিথির আগমনে মনোরম পরিবেশ আসবে, তবে ব্যয়ও বেশি হবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথেও কিছুটা সময় কাটাবেন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। কোনও কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করবেন না, অন্যথায় আপনার তা সম্পন্ন করতে অসুবিধা হবে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র হতে পারে, তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যদি বাড়ি, সম্পত্তি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার বাবার সাথে পরামর্শ করুন। কিছু পারিবারিক সমস্যা আবার দেখা দেবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে। তারা হয়তো পছন্দসই কোন কোর্সে ভর্তি হতে পারবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি মানুষের মন জয় করতে সফল হবেন। যদি আপনি আইনি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে আজ আপনার স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি নতুন গাড়ি কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। শেয়ার বাজারের সাথে জড়িতদের দিনটি ভালো যাবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মজার দিন হবে। আপনার চারপাশের মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বন্ধুদের সাথে কিছুটা সময় কাটানো প্রয়োজন। আপনি আপনার কাজের প্রতি অসাবধান হতে পারেন, যা পরে আপনার কাজের চাপ বাড়িয়ে দেবে। যদি আপনার কোনও বিতর্কিত সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে আপনাকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আপনার সন্তানদের অগ্রগতি দেখে আপনি আনন্দিত হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

