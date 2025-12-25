Daily Horoscope Aries to Cancer:মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রেম, অর্থ, সমস্ত দিক দিয়ে এই রাশিগুলির জাতক জাতিকাদের ভাগ্যে বড়দিনে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফল রইল।
মেষ
আপনার ভালো কাজগুলি একটি নতুন পরিচয় তৈরি করবে। আপনার যে কোনও শারীরিক সমস্যার উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার কাজে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন, যা আপনাকে খুশি করবে। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার কোনও প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত।
বৃষ
রাজনীতিতে কর্মরতরা কিছু নতুন পরিচিতির মাধ্যমে উপকৃত হবেন। আপনি আজ পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন, যা আপনাকে পারিবারিক বিরোধ সমাধানের সুযোগও দিতে পারে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভালো হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করবে। আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে সুখী করবে।
( Airlines:ইন্ডিগো বিপর্যয়ের পরবর্তীতে নয়া এয়ারলাইন্স ‘আল হিন্দ’, ‘ফ্লাই এক্সপ্রেস’কে ছাড়পত্র কেন্দ্রের, লিস্টে আর কে?)
(Singur New Project: সিঙ্গুরে নয়া অধ্যায়! ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রকল্পে অনুমোদন মমতা-মন্ত্রিসভার )
( Bangladesh Blast: বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি! তারেক রহমানের ঢাকা আসার আগের রাতে বিস্ফোরণ, নিহত ১)
( Airlines:ইন্ডিগো বিপর্যয়ের পরবর্তীতে নয়া এয়ারলাইন্স ‘আল হিন্দ’, ‘ফ্লাই এক্সপ্রেস’কে ছাড়পত্র কেন্দ্রের, লিস্টে আর কে?)
মিথুন
আপনি কাজে এবং ঘন ঘন ভ্রমণে ব্যস্ত থাকবেন, তবে খরচ বেশি হবে। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর জন্য উপহার আনতে পারেন। আপনাকে সেই অনুযায়ী আপনার কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, আপনার ভাবমূর্তি উন্নত করবেন।
কর্কট
আপনার স্ত্রীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে কিছুটা সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনার পিতামাতার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি যদি ভ্রমণে যান, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)