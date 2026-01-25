Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 25, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রবিবার ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হবে। আপনার চারপাশের বিতর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন এবং অবিবাহিতরা নতুন আগমনকে স্বাগত জানাতে পারেন। আপনার আত্মীয়স্বজন আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে। অবিবাহিতরা তাদের আত্মার সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে।

    বৃষ

    আজ, আপনি কোনও কিছু নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য আপনি যা-ই করুন না কেন, তা অবশ্যই আপনার সাফল্য বয়ে আনবে। আপনার আর্থিক সম্পর্কিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। যারা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন তাদের কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করা উচিত। পরিবারের কোনও সদস্য আপনার সাথে দেখা করতে পারেন। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনা করতে পারেন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি সফল দিন হবে। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ আসবে। আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। আপনার সন্তানের অনুরোধে আপনি আজ একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন। আপনার খরচ নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন, তবে অপরিচিতদের উপর বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা থাকবে। বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করুন। যদি আপনি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আপনি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। যেকোনো সরকারি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় লাগবে। আপনি কিছুটা হতাশ বোধ করতে পারেন, তবে আপনি কর্মকর্তাদের আশীর্বাদের উপর নির্ভর করবেন। আপনি আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

