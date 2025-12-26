Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 26, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ শুক্রবার সপ্তাহের শেষ দিনে কী ঘটতে চলেছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে চার রাশির আজকের ভাগ্য দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?
    মেষ

    আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, আপনার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করবে। আপনি আপনার কিছু অর্থ দাতব্য কাজেও দান করবেন। যেকোনো বিষয়ে আপনার ভাইবোনদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তি কেনা সমস্যা হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

    বৃষ

    আপনাকে কিছু অপরিচিত ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তবে আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নত হবে এবং আপনি সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনার কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে আপনি একসাথে সেগুলি সমাধান করার চেষ্টা করবেন। পরিবারের সদস্যের বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশটি মনোরম হবে।

    মিথুন

    আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবেন, যা আপনার সম্পর্কের যেকোনো চলমান সমস্যার সমাধান করবে। আপনি একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আপনার রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

    কর্কট

    আপনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে পূর্ণ নির্দেশনা পাবেন এবং সময়মতো আপনার কাজ সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত হবেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনি কোনও প্রতিপক্ষের সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হতে পারেন। আজ, আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আপনার আনন্দের সীমা থাকবে না। যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো করলে সমস্যা হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

