    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    Published on: Jan 27, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ চার রাশির মধ্যে মঙ্গলবার দিনটি কার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার সন্তানরা চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ভ্রমণ করতে পারে। আপনার অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। কোনও শারীরিক সমস্যা নিয়ে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার সন্তানের অনুরোধে আপনি একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন। পরিবারের সদস্যরা একসাথে কাজ করবেন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো দিন হতে চলেছে, তবে আপনাকে নতুন চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। আপাতত, আপনার পুরনো চাকরির সাথে লেগে থাকাই ভালো হবে। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। রক্তের সম্পর্ক দৃঢ় হবে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার চাপ বাড়িয়ে দেবে, যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে, আপনি একটি ভালো অবস্থান অর্জন করবেন এবং কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন।

    মিথুন

    আজ আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকার দিন। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে। আপনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং কাজের বিষয়ে আপনার বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার পার্থিব আনন্দের উপায় বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি চমকের পরিকল্পনা করবেন। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত আপনি তা ফেরত পাবেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য আপনি অনুতপ্ত হতে পারেন, কারণ আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য আপনি চাপে থাকবেন। যেকোনো বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়িয়ে চলুন। সংযমের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন। যদি আপনার ভাইবোনদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে, তাহলে আপনার তাদের সাথে বসে পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

