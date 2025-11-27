Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Nov 27, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির মধ্যে আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন? দেখে নিন রাশিফল।

    ২৭ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল।
    মেষ

    আপনার ব্যবসাকে নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনি শক্তিতে ভরপুর থাকবেন, আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে আগ্রহী করে তুলবেন। শিক্ষার্থীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এবং রাজনীতিতেও আপনার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা আপনার জনসাধারণের সমর্থন বৃদ্ধি করবে। আপনি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।

    বৃষ

    লেনদেন-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরে থাকুন। আপনার সন্তানদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হলেও, আপনি এখনও আপনার দায়িত্ব পালন করবেন। আপনার রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি সাবধানে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

    মিথুন

    যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে তা পূরণ হতে পারে। আপনার যেকোনো শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এবং বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করবেন, আপনার সঞ্চয় আরও বৃদ্ধি করবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করবেন, যা এটিকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে।

    কর্কট

    আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আপনার মেজাজী স্বভাব আপনার খরচ বাড়িয়ে দেবে। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে কোনও বিষয়ে আপনার বিরোধ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ পরিবারে আসতে পারে, যা একটি সুখী পরিবেশ বয়ে আনবে। অপরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

