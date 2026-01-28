Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? আজ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ বুধবার কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে গ্রহ, নক্ষত্রদের অবস্থানের ফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ
আজ, আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনার যে কোনও আর্থিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে অনেক বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে। আপনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সম্পর্কিত কাজ খুঁজে পেতে সফল হবেন। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কারের কথাও বিবেচনা করতে পারেন। আপনার সন্তানদের অগ্রগতি দেখে আপনি খুশি হবেন।
বৃষ
আজ আপনার জন্য দাতব্য কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার দিন হবে। আপনার একজন পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হবে। আপনার বৈবাহিক জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান হবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব আপনার সাথে থাকবে। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আজ আপনার বাইরের লোকদের সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এর ফলে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিতে পারে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি লাভজনক দিন হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটাবেন এবং আপনার যে কোনও শারীরিক সমস্যা সমাধান হবে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে ভালো হবে। গাড়ি চালানোর জন্য ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও দুর্ঘটনা আপনার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং আপনার ভাইবোনদের সাথে কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে হতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারেন। আপনার বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। আপনার তাড়াহুড়ো স্বভাবের কারণে আপনি বিরক্ত হবেন। যারা চাকরি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তারা আরও ভালো সুযোগ পাবেন। আপনার কাজের বিষয়ে আপনার মায়ের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেননি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )