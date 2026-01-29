Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Jan 29, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে আপনার দিনটি? এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি চাপপূর্ণ দিন হবে। অপ্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। গুজব নিয়ে চিন্তা করবেন না। যদি আপনি একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করবেন না। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মজার দিন হবে। নতুন কিছু চেষ্টা করার অভ্যাস আপনার কাজে লাগবে এবং আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করবেন। তবে, খরচ আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে দেবে, আপনার সঞ্চয়ের অনেকটাই কমিয়ে দেবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারেন। কেউ নতুন চাকরি পেলে আপনার জন্য অনেক আনন্দ বয়ে আনবে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার কথাবার্তা এবং আচরণে সংযত থাকার দিন, কারণ আপনি যদি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাহলে আপনার কিছু কথা আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে, যা কেবল শত্রু তৈরি করবে। আপনি যদি অনলাইনে কেনাকাটা করেন, তাহলে সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনি প্রতারণার শিকার হতে পারেন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে স্বাধীনভাবে এর স্থাবর এবং অস্থাবর দিকগুলি পরীক্ষা করুন। আজ আপনি বহিরাগত বিষয়গুলিতে আরও বেশি মনোযোগী হবেন।

    কর্কট

    আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতে হবে। কোনও পুরানো লেনদেন আপনার জন্য সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের কোনও বয়স্ক সদস্যের কিছু কথা আপনার হৃদয় স্পর্শ করবে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

