Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ হোলি কেমন কাটবে? ৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ হোলির দিনে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আজ ৩ মার্চ ২০২৬ সালে গোটা দেশ উদযাপন করবে হোলি। ভোরেই দেখে নিন দোলযাত্রার দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। মঙ্গলবারের রাশিফল রইল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য আর্থিক লাভ বয়ে আনবে। আপনার সহকর্মীদের সাথে আপনার ভালো ব্যবহার থাকবে এবং এমনকি আপনার সন্তানদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি সহজেই আপনার প্রতিপক্ষদের পরাজিত করতে পারবেন। আপনার কাজের জন্য আপনাকে অন্য কারও উপর নির্ভর করতে হবে না। পরিবারের মধ্যে একটি শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে এবং আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে ডুবিয়ে দেবে।
বৃষ
আজ আপনার জন্য নতুন কিছু চেষ্টা করার দিন। আপনার শক্তি আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনার অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বিষয়ে কোনও অবহেলা এড়ানো উচিত। হঠাৎ আর্থিক লাভে আপনি আনন্দিত হবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনে একজন সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন হবে। আপনি আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কোনও শারীরিক সমস্যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ব্যবসায়িকদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে, তবে তারা সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবে। শেয়ার বাজারে বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। আপনার ভালো কাজের জন্য আপনি পুরষ্কারও পেতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার জন্য চিন্তাভাবনা এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করার দিন হবে। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে চোখ-কান খোলা রাখুন এবং অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। আপনার বস আজ আপনাকে কিছু কাজের পরামর্শ দিতে পারেন, যা তারা প্রশংসা করবেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার তর্ক হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )