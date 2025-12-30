Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন বছরের শেষলগ্নে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। মঙ্গলবার ভোরেই দেখে নিন আজকের রাশিফল।
মেষ
আজ, যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখতে হবে। তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। আপনার কিছু প্রতিপক্ষ আপনার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে, তবে আপনি আপনার চতুর বুদ্ধি দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হবেন। আপনি বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কারও সাথে কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। আপনার পড়াশোনা অবহেলা করলে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা বাড়তে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকার দিন হবে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার কিছু বিভ্রান্তি থাকবে এবং অনেক উত্থান-পতন হবে। যদি কোনও চুক্তি আটকে থাকে, তবে তা চূড়ান্ত হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানকে একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করবেন এবং যদি আপনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আপনাকে সময়মতো তা পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে এবং আপনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অবিবাহিতরা তাদের ভালোবাসার সাথে দেখা করবেন।
( Taiwan China Conflict :তাইপেইকে USর অস্ত্র দেওয়ার পাল্টা? তাইওয়ানকে ঘিরে ফেলে সেনা মহড়া শুরু চিনের, কী ঘটছে?)
মিথুন
আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করতে চলেছে, কিন্তু কেউ আপনাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। কারও কথা বিশ্বাস করবেন না; যারা বিদেশে ব্যবসা করেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হবে, যার ফলে অনেক ব্যস্ততা তৈরি হবে। আপনার একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আপনার কোনও ভুল পুনরাবৃত্তি করা এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় আপনার বাবা আপনার উপর রাগ করতে পারেন।
কর্কট
কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার কাজে তাড়াহুড়ো হতে পারে, যার ফলে কিছু ভুল হতে পারে। আপনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, যা আপনার মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। আপনার আত্মীয়দের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং কিছু ব্যবসায়িক ভ্রমণও করতে হতে পারে, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )