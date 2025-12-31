Edit Profile
    Dainik Rashifal Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    আজকের রাশিফল দেখে নিন ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?

    Published on: Dec 31, 2025 4:00 AM IST
    By Sayani Rana
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল চার রাশির ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ রাশি

    আজ সতর্কতার দিন। আপনার বর্ধিত আয়ে আপনি খুশি হবেন। আপনার বাবার সাথে কাজের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের ওঠানামা আপনাকে চিন্তিত করবে। কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান বা আচার-অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা ঘন ঘন দেখা করতে আসবেন। আপনার সন্তানদের কাছে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

    বৃষ রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার বস আপনার পদোন্নতির সাথে এগিয়ে যেতে পারেন, যা আপনাকে খুশি করবে। আপনি সহজেই আপনার সন্তানদের অনুরোধ পূরণ করতে এবং একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন। আপনার কারও প্রতি অহংকার পোষণ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় এটি পরে আপনার সমস্যাগুলি আরও বাড়িয়ে তুলবে।

    মিথুন রাশি

    আজ, আপনার শিল্প ও দক্ষতা উন্নত হবে এবং আপনি একজন সহকর্মীর কথা শুনে চিন্তিত থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার লোকজনের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন, কারণ আপনার শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার একসাথে বসে সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে, তবে আপনার কোনও সহকর্মীর সাথে তর্কও হতে পারে।

    কর্কট রাশি

    আজ আপনার জন্য আয় বৃদ্ধির দিন হবে। আপনি কোনও কারণ ছাড়াই ব্যস্ত থাকবেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন। যদি আপনার কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়, তবে আপনি তা খুঁজে পেতে পারেন। আপনি ভাল খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন। আপনি কোনও পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে মেলামেশার জন্য যেতে পারেন, যা আপনার জন্য শুভ হবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

