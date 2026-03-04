Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন, রইল ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল।

    Published on: Mar 04, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা

    মেষ

    আজ, আপনার কাজের গতি একটু ধীর হবে, যা আপনাকে সমস্যার সম্মুখীন করবে এবং আপনাকে বিভ্রান্ত করবে। আপনার বাবার সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, তবে আপনার উচিত বড়দের কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের সম্মান করা। আপনি আপনার বসের কাছ থেকে কিছু ভালো কাজের পরামর্শ পেতে পারেন, যা প্রচুর সাহায্য করবে। আপনার ব্যবসায় কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও আনতে হবে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

    বৃষ

    আজ আপনার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। আপনার কাজের প্রতি ঝোঁক কম হতে পারে এবং আপনার কিছু প্রতিপক্ষ আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, তবে আপনার কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত, যা তাদের পরীক্ষার সমস্যা কমাবে। আপনার পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার সন্তানের জন্য একটি আশ্চর্য উপহার আনতে পারেন।

    মিথুন

    আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে, কারণ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনার হারানো টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদের সাথে কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। নতুন লোকের সাথে আপনার পরিচয় হবে। আপনার কোনও সিদ্ধান্ত থেকে আপনি কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্য কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার পরিকল্পনাও করবেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য বিভ্রান্তির দিন হবে। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যেকোনো কাজের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করলে আপনার সমস্যা আরও বাড়বে। সামাজিক বিষয়ে আপনার অসাবধানতা মিথ্যা অভিযোগের কারণ হতে পারে। আপনার কর্মকাণ্ডে কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হবে। কথা বলার আগে আপনার সম্পত্তি ভাগাভাগি সম্পর্কে সাবধানে বিবেচনা করা উচিত।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

