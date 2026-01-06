Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    মঙ্গলবারের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    Published on: Jan 06, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ. বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৬ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল আজ মঙ্গলবারের রাশিফল।

    মেষ. বৃষ,মিথুন, কর্কটের রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ

    আজ, একসাথে একাধিক কাজ সামলানোর ফলে আপনার সমস্যা আরও বাড়বে এবং বাইরে আপনার তর্ক হতে পারে। আজ আপনার কাজের চাপ থাকবে, তবে কারও সাথে কথা বলার সময় আপনার ভদ্রতা হারাবেন না। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন, তবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। আপনার মা কোনও কারণে আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন।

    বৃষ

    আজ আপনার জন্য নিজেকে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। আপনার কিছু বিশেষ মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ হবে এবং আপনার দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে তাদের মন জয় করবে। আপনার সম্পদের বৃদ্ধি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার শারীরিক সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দময় দিন হবে। আপনার কাজের ব্যাপারে আপনি উপযুক্ত নির্দেশনা পাবেন, তবে আপনি যদি রাজনীতিতে ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি পাবেন এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে কোনও গোপন রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদও দেখা দিতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হতে চলেছে। কোনও বড় ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করতে আপনার কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার মামা-মামার পক্ষ আজ আপনার আর্থিক লাভ বয়ে আনতে পারে। আপনি পরিবারের সদস্যদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া হতে পারে। আপনার দাপ্তরিক কর্তব্য সম্পর্কে অবহেলা করবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

